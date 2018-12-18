Не уберегли. В Калифорнийском университете сгорел робот

На тротуаре в городе Беркли, штат Калифорния, США, неожиданно загорелся робот-доставщик стартапа Kiwi. В результате инцидента никто не пострадал.

Студенты университета назвали робота KiwiBot "героем" и "легендой" и призвали почтить его память, пишет Daily Californian.

Впрочем, эти комментарии являются достаточно ироничными: KiwiBot - это лишь один из более чем 100 роботов, которые досталяют еду по всему университетскому городку и городу Беркли.

Робот KiwiBot вспыхнул около кампуса имени Мартина Лютера Кинга. Возгорание быстро потушили еще до приезда пожарной бригады, но видео попало в соцсети и вызвало шквал комментариев в группе "Подслушано" Калифорнийского университета в Беркли.

Как уверяет Саша Яценя, глава отдела продуктов Kiwi, компания все еще работает с почтовой службой UCPD, чтобы расследовать причину пожара. Ничего подобного никогда не случалось раньше, сказал Яценя. Стартап считает, что инцидент был вызван человеческой ошибкой: сотрудник, вероятно, оборудовал робота испорченной батареей.

Интересно, что Яценя заверил The Daily Californian, что KiwiBot не доставлял еду, когда загорелся - никто не сообщил, что их заказ был потерян.

Сервис доставки продуктов роботами был запущен Kiwi в 2017 году, и, как сообщал стартап, в мае этого года было выполнено более 10 000 успешных доставок, а среднее время доставки составляло 27 минут.