Объясняют сейсмологи. Почему землетрясение в Турции и Сирии было таким сильным и может ли что-нибудь подобное случиться в Украине 7 февраля, 15:43 Эксклюзив NV Число пострадавших из-за мощных землетрясений в Турции и Сирии идет на десятки тысяч (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ходе землетрясения в Турции и Сирии было зафиксировано 80 толчков. Ученые объясняют, что именно произошло во время катастрофы и возможно ли подобное землетрясение в Украине.



По последним данным, жертвами одного из самых мощных землетрясений за последние 100 лет стали десятки тысяч человек, из которых более 4 тыс. погибли. В ВОЗ считают, что эта цифра может вырасти еще в пять раз.

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Добавить к этому десятки тысяч травмированных и потерявших дом — это землетрясение стало настоящей катастрофой и одним из самых больших подобных катаклизмов последнего времени.

Сейсмические волны разошлись по всему миру — колебания поверхности Земли улавливали датчики в Европе и США. Сегодня утром самое сильное за 40 лет землетрясение произошло в штате Нью-Йорк. И, хотя оно не привело к разрушениям и жертвам (и даже, скорее всего, никак не связано с турецко-сирийским), в ближайшее время многие люди будут активно изучать землетрясения и отслеживающие их и сервисы.

Каждая точка — это сейсмическая станция. Когда земля поднимается, точка становится красной; когда земля идет вниз, точка становится синей.

