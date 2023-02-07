Объясняют сейсмологи. Почему землетрясение в Турции и Сирии было таким сильным и может ли что-нибудь подобное случиться в Украине

7 февраля, 15:43
Эксклюзив NV
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Число пострадавших из-за мощных землетрясений в Турции и Сирии идет на десятки тысяч (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Число пострадавших из-за мощных землетрясений в Турции и Сирии идет на десятки тысяч (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В ходе землетрясения в Турции и Сирии было зафиксировано 80 толчков. Ученые объясняют, что именно произошло во время катастрофы и возможно ли подобное землетрясение в Украине.

По последним данным, жертвами одного из самых мощных землетрясений за последние 100 лет стали десятки тысяч человек, из которых более 4 тыс. погибли. В ВОЗ считают, что эта цифра может вырасти еще в пять раз.

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Добавить к этому десятки тысяч травмированных и потерявших дом — это землетрясение стало настоящей катастрофой и одним из самых больших подобных катаклизмов последнего времени.

Сейсмические волны разошлись по всему миру — колебания поверхности Земли улавливали датчики в Европе и США. Сегодня утром самое сильное за 40 лет землетрясение произошло в штате Нью-Йорк. И, хотя оно не привело к разрушениям и жертвам (и даже, скорее всего, никак не связано с турецко-сирийским), в ближайшее время многие люди будут активно изучать землетрясения и отслеживающие их и сервисы.

https://twitter.com/DrWendyRocks/status/1622468601851613184

Каждая точка — это сейсмическая станция. Когда земля поднимается, точка становится красной; когда земля идет вниз, точка становится синей.

Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Турция Сирия Ученые Землетрясение Землетрясение в Турции

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