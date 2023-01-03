Made in КПИ. ССегодня SpaceX выведет в космос украинский спутник — где смотреть трансляцию

3 января, 14:04
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Наноспутник позволит провести эксперимент, который усовершенствует процесс дальнейшего создания тепловых труб для разных космических аппаратов. (Фото:КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook)

Наноспутник позволит провести эксперимент, который усовершенствует процесс дальнейшего создания тепловых труб для разных космических аппаратов. (Фото:КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook)

В США выведут на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который станет частью нового научного эксперимента.

Запуск состоится из мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX. Старт должен пройти в 16:56 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=692351889004594

На орбите наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Так, ученые КПИ получат рабочие характеристики тепловых труб в условиях микрогравитации и усовершенствуют процесс дальнейшего создания тепловых труб для различных космических аппаратов.

Прямая трансляция запуска состоится на официальном YouTube-канале КПИ им. Игоря Сикорского.

https://www.youtube.com/watch?v=UUrx0bdwWyM&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9A%D0%9F%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Космос Спутник SpaceX Научные исследования

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