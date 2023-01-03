Made in КПИ. ССегодня SpaceX выведет в космос украинский спутник — где смотреть трансляцию 3 января, 14:04 Наноспутник позволит провести эксперимент, который усовершенствует процесс дальнейшего создания тепловых труб для разных космических аппаратов. (Фото:КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook)

В США выведут на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который станет частью нового научного эксперимента.



Запуск состоится из мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX. Старт должен пройти в 16:56 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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На орбите наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Так, ученые КПИ получат рабочие характеристики тепловых труб в условиях микрогравитации и усовершенствуют процесс дальнейшего создания тепловых труб для различных космических аппаратов.

Прямая трансляция запуска состоится на официальном YouTube-канале КПИ им. Игоря Сикорского.

