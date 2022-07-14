Все ради селфи. Турист упал в кратер вулкана Везувий из-за смартфона

14 июля, 13:00
Мужчина отделался небольшими порезами и синяками на спине и руках (Фото:_M_V_ / Unsplash)

Мужчина отделался небольшими порезами и синяками на спине и руках (Фото:_M_V_ / Unsplash)

23-летний американский турист получил легкие травмы после того, как упал в кратер Везувия, когда пытался достать свой телефон.

Он вместе со своей семьей прошел по закрытому маршруту и добрался до вершины Везувия.

Там он хотел сделать селфи, однако телефон выпал из рук и упал в жерло вулкана, пишет The Guardian. Мужчина решил спуститься в кратер, чтобы достать смартфон, однако потерял равновесие и упал.

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Позднее туриста достали спасатели, прибывшие на место инцидента. Для помощи также был запущен вертолет. Мужчина отделался небольшими порезами и синяками на спине и руках.

Теперь ему и его семье предъявлены обвинения, поскольку туристы воспользовались опасной закрытой зоной, чтобы попасть на вершину. Кроме того, у них не было билетов на посещение достопримечательности.

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Теги:   Курьезы Селфи Везувий

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