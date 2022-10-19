ФИФА высмеяли из-за талисмана для женского чемпионата мира. Организаторы перепутали место обитания пингвинов
Талисман ФИФА (Фото:ФИФА)
В сети разгорелся скандал из-за выбора талисмана для чемпионата мира по футболу среди женщин ФИФА.
Талисманом оказался человекоподобный пингвин Tazuni вида Eudyptula.
В ФИФА объяснили, что этот вид является эндемичным для береговых линий двух стран-хозяек чемпионата мира, 一 Австралии и Новой Зеландии.
Однако, журналист Assosiated Press Australia Бен Маккей заявил, что пингвины Eudyptula не обитают ни в одной части Австралии.
«Эм… FIFA выбрала новозеландского пингвина, которого нет в Австралии, в качестве талисмана #FIFAWWC», — написал Маккей в Twitter.
Эту тему начали широко обсуждать в Twitter, поскольку многие другие новозеландские вещи ошибочно считают австралийскими.
Некоторые футбольные фанаты отметили, что исключительно новозеландский талисман — это «справедливая сделка», поскольку львиная доля ключевых матчей, включая финал, пройдут в Австралии.