ФИФА высмеяли из-за талисмана для женского чемпионата мира. Организаторы перепутали место обитания пингвинов 19 октября, 14:13 Талисман ФИФА (Фото:ФИФА)

В сети разгорелся скандал из-за выбора талисмана для чемпионата мира по футболу среди женщин ФИФА.

Талисманом оказался человекоподобный пингвин Tazuni вида Eudyptula.

В ФИФА объяснили, что этот вид является эндемичным для береговых линий двух стран-хозяек чемпионата мира, 一 Австралии и Новой Зеландии.

Видео дня

Однако, журналист Assosiated Press Australia Бен Маккей заявил, что пингвины Eudyptula не обитают ни в одной части Австралии.

«Эм… FIFA выбрала новозеландского пингвина, которого нет в Австралии, в качестве талисмана #FIFAWWC», — написал Маккей в Twitter.

Эту тему начали широко обсуждать в Twitter, поскольку многие другие новозеландские вещи ошибочно считают австралийскими.

Некоторые футбольные фанаты отметили, что исключительно новозеландский талисман — это «справедливая сделка», поскольку львиная доля ключевых матчей, включая финал, пройдут в Австралии.