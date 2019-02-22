SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом
Научпоп

Сегодня, 06:00

SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом

EPA

Иллюстрационное фото

Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, который доставил в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu и лунный аппарат Берешит производства Израиля.

Зонд Брешит был развернут первым и начал самостоятельный полет к Луне.

Индонезийский спутник был запущен на орбиту.

Задачей лунного зонда Брешит будет совершить мягкую посадку, проехать 500 метров и передает на Землю фотографию поверхности Луны.

Если зонд справится с задачей, то компания-разработчик Spaceil выиграет 20 млн долларов в конкурсе от Google.

Теги:   SpaceX

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 20:00

article_img
Прогиб засчитан. Все, что нужно знать о Samsung Galaxy Fold и будущем гибких смартфонов
Политика

Сегодня, 08:06

article_img
Истинное лицо мистера Зе. Взгляды, связи и намерения Владимира Зеленского
IT-индустрия

Сегодня, 13:00

article_img
Кузькина мать. Дональд Трамп требует скорейшего введения 6G-сетей по всей Америке

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться

Главное

Политика

Вчера, 22:19

article_img
Обеспечить голоса. Что предусматривала разоблаченная СБУ избирательная пирамида
События

Вчера, 17:24

article_img
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий
События

Сегодня, 14:37

article_img
Есть ли выходной 8 марта? Сколько дней украинцы будут отдыхать в первый месяц весны