SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом

Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, который доставил в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu и лунный аппарат Берешит производства Израиля.

Зонд Брешит был развернут первым и начал самостоятельный полет к Луне.

Индонезийский спутник был запущен на орбиту.

Задачей лунного зонда Брешит будет совершить мягкую посадку, проехать 500 метров и передает на Землю фотографию поверхности Луны.

Если зонд справится с задачей, то компания-разработчик Spaceil выиграет 20 млн долларов в конкурсе от Google.