Сегодня, 06:00
SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом
Компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, который доставил в космос индонезийский коммуникационный спутник Nusantara Satu и лунный аппарат Берешит производства Израиля.
Зонд Брешит был развернут первым и начал самостоятельный полет к Луне.
Индонезийский спутник был запущен на орбиту.
Задачей лунного зонда Брешит будет совершить мягкую посадку, проехать 500 метров и передает на Землю фотографию поверхности Луны.
Если зонд справится с задачей, то компания-разработчик Spaceil выиграет 20 млн долларов в конкурсе от Google.