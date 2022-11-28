Американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень и Охматдет в Киеве

28 ноября, 00:17
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Скотт Келли на вокзале в Киеве (Фото:іnstagram.com/stationcdrkelly)

Скотт Келли на вокзале в Киеве (Фото:іnstagram.com/stationcdrkelly)

Американский астронавт, участник и командир шести экспедиций на МКС и амбассадор платформы United24 Скотт Келли приехал в Украину. Он посетил Ирпень Киевской области и детскую больницу Охматдет в Киеве.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин и Суспильне.

Как сообщает корреспондент Суспильного, в Охматдете сначала Келли провели экскурсию по больнице. Представители больницы рассказали, что сейчас в больнице реабилитацию проходят дети, пострадавшие от обстрелов. В частности, из Херсона.

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REUTERS/Ruslan Kaniuka
Фото: REUTERS/Ruslan Kaniuka
REUTERS/Ruslan Kaniuka
Фото: REUTERS/Ruslan Kaniuka

Также астронавт встретился с девочкой Катей, которая пострадала в Краматорске от ракетного обстрела. Там погибла ее мама, а на днях Кате сделали еще одну операцию, доставали осколки из ноги. Девочке Кате Скотт подарил значок NASA, который пробыл с ним в космосе целый год. Состоялась встреча и с другими детьми, которые мечтают стать космонавтами.

О том, что Келли посетил Ирпень Киевской области, сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

«Сегодня принимали в гостях американского астронавта Скотта Келли. Господин Келли — амбассадор фандрейзинговой платформы United24 и сам первым внес 65 000 долларов на приобретение автомобилей скорой для ВСУ», — сказал Маркушин.

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Ранее Скотт Келли поддержал Украину с помощью продажи NFT-токенов.

Скотт Келли с первого дня вторжения России на территорию Украины проявил активную позицию. Он украсил свой аватар в Twitter украинским флагом и неоднократно выказывал поддержку жителям нашей страны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Киев NASA МКС Астронавт Охматдет Война в Украине Ирпень Война России против Украины

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