Русская рулетка. Известный ученый оценил вероятность глобальной ядерной войны в 17% — что стоит за его цифрами? 11 октября, 20:03 Эксклюзив НВ Путин может затянуть мир в глобальную ядерную войну, предупреждает Макс Тегмарк (Фото:twindesigner / depositphotos)

Шведско-американский астрофизик Макс Тегмарк подсчитал вероятность начала ядерной войны, которая затронет весь мир. Выводы неутешительны.



Уже несколько месяцев мир стоит на грани ядерной войны. Невозможность продвижения российских войск в Украине практически не оставляет Путину способов выйти из войны победителем.

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Из-за этого многие эксперты опасаются, что российский диктатор может в очередной раз повысить ставки — теперь уже до упора. Использование тактического ядерного оружия (ТЯО) не даст серьезного преимущества на поле боя, однако может стать последним козырем в глазах Путина, чтобы сломить сопротивление ВСУ.

В последние недели вероятность нанесения ядерного удара многократно повысилась. ВСУ удалось провести сразу несколько успешных контрнаступательных операций, одна из которых — на Херсонском направлении — продолжается до сих пор.

