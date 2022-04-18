Россия (не) угрожает сбить интернет-спутники Илона Маска и даже испытала подходящее для этого оружие. Это реально? 18 апреля, 20:03 У России есть противоспутниковое оружие, однако готова ли Россия применить его? (Фото:SpaceX)

Недавно в интернете стала очень популярной новость о том, что Путин якобы отдал приказ Военно-космическим силам РФ уничтожить спутники Starlink, поскольку именно они помогли прицельно ударить по крейсеру Москва. Сообщение подхватили многие Telegram-каналы и медиа, однако быстро выяснилось, что новость оказалась фейковой.



Тем не менее, учитывая, что Россия угрожает применением не только химического, но и тактического ядерного оружия, НВ решил выяснить, насколько реалистичным может быть сценарий атаки по спутникам в целях дестабилизации ситуации и попытки создать новые помехи для связи между украинскими войсками.

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Можно ли сбить спутник?

Да, противоспутниковое оружие уже существует. Его еще ни разу не применяли во время боевых действий, однако в рамках испытаний и демонстрации силы свои старые спутники сбивали США, Китай, Израиль и Индия.

В конце 2021 года в этот клуб вступила и Россия, сбив старый советский спутник Космос-1408. Большого количества подробностей нет: известно, что это было кинетическое противоспутниковое оружие прямого восхождения, то есть фактически это ракета, запускаемая с земли или с самолета. СМИ упоминали о новых зенитно-ракетных комплексах С-500, а также о противоракетном комплексе А-235 Нудоль.

Тогда испытания России вызвали тревогу, поскольку в результате разрушения спутника в космосе появились тысячи обломков разного размера. Потенциально этот космический мусор может помешать работающим спутникам и даже МКС — пройдет несколько лет, прежде чем он перестанет нести опасность.

Может ли Россия начать сбивать спутники Starlink?

В теории — да, может. Спутники Starlink размещены на низкой околоземной орбите, что позволяет сбивать их с помощью наземного вооружения. Однако на практике это будет едва ли не самое бесполезное применение сложного и дорогого вооружения в истории.

Дело в том, что противоспутниковое вооружение стоит немалых денег. Запуск даже одной ракеты — это десятки миллионов долларов и большое количество сложной работы. По состоянию на сейчас компания Илона Маска SpaceX запустила более 2 тыс. спутников Starlink — и это при заявленной цели в 30 тысяч. Соответственно, даже попадание в один из этих спутников, практически никак не повлияло бы на качество связи.

Однако есть еще более важный аспект. Российские власти активно разгоняют антинатовскую истерию среди своего населения и даже пытаются угрожать Финляндии и Швеции, которые планируют вступить в Альянс уже летом, однако на самом деле понимают, что любой удар может спровоцировать США и Европу на еще более активные действия. Фактически, сбитие спутника американской компании будет считаться актом объявления первой в истории космической войны.

Так американская армия получит еще один серьезный повод для прямого вмешательства в войну в Украине, развязанную Россией. Российские власти, которые через пропаганду транслируют месседж «НАТО — главный враг», понимают, что на деле справиться с американской армией не сумеют, а потому всячески избегают прямых провокаций, ограничиваясь угрозами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже не раз пытался задеть Илона Маска в Twitter и даже угрожал уничтожить Международную космическую станцию (правда незадолго после этого он удалил свой твит). Его громогласные но пустые высказывания уже никто не воспринимает всерьез — Рогозин стал символом неспособности России соответствовать международным договоренностям в космосе. Однако это не значит, что россияне готовы провоцировать Альянс, сбив несколько спутников Starlink — даже для российских властей этот шаг был бы слишком нелогичным.

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