Пропавшую женщину нашли в желудке семиметрового питона в Индонезии

3 ноября, 11:02
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Только самые большие особи могут справиться с человеком (Фото:Zoo Atlanta)

Только самые большие особи могут справиться с человеком (Фото:Zoo Atlanta)

54-летняя жительница Индонезии была убита и съедена огромным питоном.

Работница плантации в провинции Джамби на острове Суматра пропала в воскресенье. В тот же вечер муж обратился в полицию, поскольку женщина не вернулась домой, после чего отправился на поиски самостоятельно.

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В тот же вечер он нашел ее сандалии, платок, куртку и рабочие инструменты. Он обратился за помощью в поисках к знакомым.

На следующий день местные жители заметили гигантского питона, притаившегося рядом с тем местом, где была найдена одежда и инструменты. У него была подозрительно большая выпуклость в животе, пишет BBC News. Его словили, и в желудке змеи обнаружили тело пропавшей женщины.

Сообщается, что скорее всего это был сетчатый питон, обращая внимание на его огромные размеры. Сетчатые питоны могут достигать почти девяти метров в длину и 145 кг веса. Как и все питоны, они убивают и проглатывают свою добычу, медленно перетравливая ее внутри.

Это не первый подобный случай в Индонезии, хотя в целом это достаточно редкое событие. Только самые крупные питоны могут побороть человека, а тем более проглотить его.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Индонезия Змея Дикие животные Питон

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