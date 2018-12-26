Пещеры помогли обнаружить причину гибели древней цивилизации

Британские климатологи выяснили, почему 4200 лет назад внезапно исчезла Аккадская империя, первое единое шумерское государство на территории Ирана и Ирака.

Исследование сталагмитов в Иране показало, что причиной катастрофы могли стать мощнейшая засуха и пылевые бури, пишет IFLScience.

Сталагмиты - это каменные наросты, которые состоят из своеобразных "годовых колец", чья толщина, химический и изотопный состав напрямую отражают то, как много воды попадало в пещеру в разные эпохи их формирования.

Когда команда под руководством доктора Стейси Кэролин из Оксфордского университета изучала сталагмит из пещеры Гол-э-Зард в иранских Альбурских горах, образовавшийся между 5200 и 3700 лет назад, они увидели, что примерно 4200 лет назад произошли резкие климатические изменения.

Ученые обнаружили резкие скачки количества магния по сравнению с кальцием 4,510 и 4260 лет назад. Эти изменения длились 110 и 290 лет, соответственно, прежде чем состав сталагмита вернулся к прежним уровням. Малое количество кальция говорит о том, что воды было недостаточно.

Промышленность древних цивилизаций иногда могла оставлять геологические следы на планете, но нет ни одного механизма, с помощью которого аккадцы могли бы воздействовать на такие отдаленные пещеры. Поэтому, скорее всего, то, что вызвало химические изменения, привело к падению империи, а не действия империи изменили химию отдаленных пещер.

"Мы давно подозревали, что в это время произошло климатическая катастрофа, одновременно погубившая не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации. Доказательств этого, помимо некоторых противоречивых находок на берегу Красного моря и Оманского залива, у нас не было", — пишет Стэйси Кэролин из Оксфордского университета.

Отложения Красного моря и Оманского залива, в числе других источников, ранее использовались для того, чтобы предположить, что в Западной Азии в это время был хотя бы один крупный засушливый период, но их датировка была слишком неточной. Сталагмиты, с другой стороны, дают датировку с погрешностью 31 год.

Таким образом, то, что рост сталактитов и сталагмитов резко замедлился, свидетельствует о внезапном и резком уменьшении уровня осадков. Эта засуха продлилась более трех сотен лет, что совпадает по времени с началом эры возрождения Месопотамии и появления Вавилонии.