Секрет эффективного вранья, мороженое-лекарство и гайд по открыванию дверей. Объявлены победители Шнобелевской премии-2022 16 сентября, 16:25 Ученые нашли самые энергоэффективные способы открыть дверь (Фото:weedezign / depositphotos)

Как запор влияет на перспективы спаривания скорпионов и почему успеха добиваются удачливые, а не талантливые: стали известны лауреаты Шнобелевской премии 2022 года, которая вручается за исследования, «заставляющие людей смеяться, а потом задуматься».

Оглашение победителей прошло онлайн, как и в прошлом году, из-за пандемии.

Прикладная кардиология

Команда европейских ученых нашла доказательства того, что во время первой романтической встречи сердцебиение людей, которые испытывают влечение друг ко другу, синхронизируется.

Видео дня

Литература

Международная команда ученых под руководством нейробиолога Эрика Мартинеза из Массачусетского технологического института проанализировала, почему юридические документы так сложно понимать. Оказалось, что во всем виновата не сложная терминология, а простой факт, что юристы плохо пишут. Исключать, что это делается специально, ученые не стали — однако это, скорее, новая тема для исследования.

И совсем не для ученых.

Биология

Эксперты решили, что двое бразильских ученых из Университета Сан-Паулу заслуживают награду за свое исследование про скорпионов. Экологи разбирались, влияет ли запор на перспективы спаривания этих животных.

Спойлер: влияет. И даже приводит к смерти.

Дело в том, что, спасаясь от хищника, скорпионы могут отбрасывать часть своего тела. Однако так они теряют последнюю часть пищеварительного тракта, что приводит к запорам, утрате возможности размножаться в долгосрочной перспективе и более ранней смерти.

Медицина

Польские медики выяснили, что мороженное помогает пациентам, которые проходят химиотерапию мелфаланом. Мороженое оказалось отличной профилактикой орального мукозита.

Инженерия

Знаете ли вы, как эффективнее всего использовать пальцы при повороте дверной ручки? Оказалось, что японские исследователи раскрыли эту тайну еще в 1999 году.

Шокирующего в их выводах не так много: чем больше пальцев, тем легче будет повернуть ручку. Но есть исключения: ручки маленького диаметра. Чтобы справиться с ними, удобнее использовать не все пальцы.

Например, чтобы открыть дверь с сантиметровой ручкой, хватит и трех пальцев. Если диаметр ручки 2,5 см, стоит подключить четвертый; ну а если ручка 5 сантиметров в диаметре, то здесь уже придется хватиться всей рукой, если вы хотите открыть дверь максимально энергоэффективно.

История искусства

Узоры на керамике показали, что древние майя могли ставить клизмы со спиртом или галюциногенными травами. Возможно, чтобы их не тошнило, ведь употребление этих веществ может привести к рвоте.

Физика

Профессор Фрэнк Фиш особенно счастлив получить Шнобелевскую премию. «Это то, о чем я мечтал, поскольку никогда не получу Нобелевскую премии», — сказал он во время церемонии.

Вместе со своими коллегами Уэст-Честерского университета в Пенсильвании Фиш изучал, как группа утят следует за механической уткой-матерью в большом резервуаре с водой.

Ученые хотели понять, почему утята плавают в линию. Оказалось, что такое построение экономит энергию птенцов — особенно того, кто плывет последним.

Премия мира

Ученые сразу с трех континентов разработали алгоритм, который подскажет сплетникам, когда им стоит сказать правду, а когда — солгать. Если вас интересует — вот исследование.

Экономика

В чем секрет успеха? Вопрос очень пространственный.

Ученые из Италии сузили его до выбора между талантом и удачей. Их расчеты показали, что именно удачливость человека помогает ему достичь успеха в жизни. Талант и усилия имеют значение, но гораздо большее значение имеет чистая случайность.

Техническая безопасность

Чтобы обезопасить шведских водителей, местные ученые разработали манекен лося для краш-тестов. Это помогло им понять, как именно деформируются автомобили при столкновении с крупными дикими животными.

Полностью церемонию можно посмотреть на YouТube.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.