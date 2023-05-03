Настоящий триллер. Искусственный интеллект создал ролик с рекламой пива — и лучше его не смотреть 3 мая, 10:47 Люди в ролике выглядят нереалистично (Фото:Хелен Пауэр и Крис Бойл)

Реклама, созданная генеративной моделью Runway Gen-2 показывает сюрреалистичных людей, которые пьют пиво во время барбекю, сливаются с банками, а затем гибнут в пожаре. И все это под веселую музыку.

Многие опасаются быстрого развития искусственного интеллекта, считая, что все это закончится чуть ли не восстанием машин.

Так это или нет, неизвестно, но нейросеть знает толк в ужасах. Это доказали Хелен Пауэр и Крис Бойл из лондонской продюсерской компании Privateisland.tv.

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Они выпустили рекламный ролик пива, сгенерированный нейросетью. Сюжет видео разворачиваается на обычном заднем дворе во время барбекю. Играет «All Star» Smash Mouth, которая как нельзя лучше подходит в качестве звукового сопровождения сценки всеобщего веселья и беззаботности.

Однако картинка в ролике завораживает и пугает с первых секунд просмотра. И чем дальше, тем больше. Поначалу мы просто наблюдаем неправдоподобных людей, пьющих пиво. Затем они начинают сливаться с банками напитка, затем появляется столб огня, в котором танцуют участники. Заканчивается реклама сценой пепелища, при этом продолжает играть Smash Mouth.

Создатели ролика объяснили, что он получился ужасным из-за примитивности нейросети. Они не сказали, какие конкретно запросы использовались для создания, но сообщили, что использовали «внутренний набор данных из 240 миллионов изображений и пользовательский набор данных из 6,4 миллиона видеоклипов».