New Horizons показал первое изображение "края света"

Миссия New Horizons показала первый четкий снимок объекта Пояса Койпера 2014 MU69 или Ultima Thule ("край света" – НВ), подтверждающий предположения о форме объекта.

Об этом сообщили на сайте миссии.

Новый снимок 2014 MU69 был получен при помощи бортовой камеры LORRI 30 декабря 2018 года, когда зонд находился на расстоянии 1,9 миллиона километров от своей цели, за 37 часов до минимального сближения 1 января 2019 года.

Отмечается, что на изображении из нескольких кадров, подвергнутом обработке, видно вытянутое тело, длина которого примерно в два раза больше ширины, однако одиночный ли это объект или двойная система пока неясно.

Станция совершит 140-секундный пролет мимо 2014 MU69 1 января 2019 года, в 05:33 по Гринвичу (07:33 по Киеву – НВ), минимальное расстояние до объекта составит около 3500 километров, что обеспечит разрешение снимков до тридцати метров на пиксель, что в два раза выше, чем у снимков поверхности Плутона, сделанных New Horizons.

Во время сближения научные приборы и камеры аппарата должны показать, из скольких в действительности тел состоит объект, есть ли у него спутник или пылевые кольца, рассказать о геологических особенностях, топографии и составе поверхности и наличия у них газовой комы.

Передача собранных данных на Землю продлится до осени 2020 года. При этом изучение этого объекта является центральной, однако не единственной задачей аппарата – он будет исследовать издали еще около 30 объектов пояса Койпера, а также проводить изучение плазменной, газовой и пылевой среды вокруг себя.

Миссия также предлагает подписаться на New Horizons в Твиттере, где можно присоединиться к беседе, используя хэштеги #UltimaThule, #UltimaFlyby и #askNewHorizons.

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New Horizons – автоматическая межпланетная станция NASAЗ, запущенная в 2006 году для изучения Плутона. Аппарат покинул Землю с самой большой из всех космических аппаратов скоростью – 16,26 км/с на момент выключения двигателей.

Ultima Thule ("очень далеко", "край света") – выражение, употребляемое как в топографическом значении указания на пространственное, буквальное географическое положения объекта, так и в идиоматическом, в виде метафоры или тропа. Первоначально словосочетание подразумевало "край земли".