Не смотрите наверх. Британская телеведущая высмеяла ученого, который предупредил об экстремальной жаре 21 июля, 18:06 Метеоролог Джон Хаммонд смог почувствовать себя в роли ди Каприо (Фото:коллаж НВ)

Интервью метеоролога Джона Хаммонда телеканалу GB News по поводу экстремальной жары, которая накрыла Европу на этой неделе, практически в точности повторило сатирическую сцену из фильма Не смотрите наверх.



«Джон наслаждается солнечным светом. Там ведь не так жарко, не так ли, Джон?» — так начался разговор ведущей программы новостей с метеорологом Джоном Хаммондом.

Ученый в прямом эфире должен был рассказать об экстремальной жаре, которая на тот момент только надвигалась на Европу (программа вышла в эфир 14 июля). Хаммонд предупредил, что вскоре температура поднимется до 40 градусов, что приведет к «сотням или даже тысячам смертей». Он уточнил, что жара будет «недолгой, но чрезвычайно жестокой».

Видео дня

Ведущая перебила ученого и заявила, что хочет, чтобы «мы были довольны такой погодой».

«Что случилось с метеорологами, что вы стали такими фаталистами и предвестниками апокалипсиса. Каждый раз, когда я включаю эфир, в котором говорят о погоде, там говорят о тысячах смертей. Но ведь жаркая погода существовала всегда?» — сказала ведущая.

Хаммонд, тем не менее, продолжил гнуть свою линию и предупреждать людей, что экстремальная жара — это не шутки и, если температура достигнет 40 градусов, многим стоит задуматься о том, чтобы переждать ее дома, а не выходить на работу.

Как выяснилось, Хаммонд оказался прав — на этой неделе в Британии были установлены новые температурные рекорды — в некоторых местах воздух прогрелся до 40,3 градусов по Цельсию. Из-за этого в окрестностях Лондона начались пожары.

Многим, кто посмотрел этот фрагмент на Youtube, он напомнил сцену из сатирического фильма Не смотрите наверх, где телеведущие в ответ на предупреждения ученых о смертельном астероиде, который приближается к Земле, продолжали шутить. Стоит отметить, что весь фильм снят в качестве метафоры отношения человечества к глобальному потеплению.

Что ж, теперь это 100% попадание.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.