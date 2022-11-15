В четыре раза больше, чем 100 лет назад. Население Земли достигло 8 млрд человек 15 ноября, 10:41 Население Земли (Фото:UNICEF/Shehzad Noorani)

В ООН подтвердили, что 15 ноября население Земли превысило отметку в 8 млрд. Это в три раза больше, чем было в 1950-м и в четыре раза больше, чем было в 1920-м.

Эксперты организации прогнозируют, что уже через восемь лет на Земле будет жить 8,5 млрд человек. При этом, общее количество жителей Китая упадет на 100 млн к 2050-му, а Индия в ближайшие годы станет самой населенной страной.

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Также сообщается, что средняя продолжительность жизни во всем мире увеличилась на девять лет в период с 1990 года, и сегодня она составляет 72,8 года. К 2050 году земляне в среднем будут жить до 77,2 лет.

«В этом году Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли», 一 заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Это повод отпраздновать разнообразие человечества, восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и резко снизили уровень материнской и детской смертности».

Глава ООН также заявил, что стремительный рост людей на Земле напоминает о необходимости заботиться о нашей планете, как и о необходимости «задуматься о том, какие обязательства друг перед другом мы все еще не выполняем».

Напомним, в 1994-м ученые со Стэнфордского университета опубликовали результаты исследования, согласно которым «оптимальное количество людей, которые будут существовать на планете в любой момент времени, находится в пределах от 1,5 до 2 млрд человек».