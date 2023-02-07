Дефицит меди может обрушить мировую экономику — и вот почему 7 февраля, 13:19 Листы катодной меди в Ла Эскондиде, крупнейшем в мире медном руднике, расположенном в Чили (Фото:IVAN ALVARADO/REUTERS)

Согласно выводам специалистов консультационной группы Wood Mackenzie, которая занимается анализом энергетической, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, миру грозит нехватка меди.

В настоящее время мир сталкивается с глобальным дефицитом меди, вызванным усложнением поставок из Южной Америки и растущим спросом.

Этот элемент используется в машиностроении, энергетике, электронике, автомобилестроении, металлообработке.

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В связи с увеличением производства, запасы этого металла исчерпываются. В ближайшем будущем дефицит может стать еще более острым, поскольку Китай, являющийся одним из крупнейших мировых центров промышленности, отказался от политики нулевого ковида и готов восстановить промышленную деятельность после длительного простоя.

Вдобавок, спрос на медь может подстегнуть ускорении электрификации во многих уголках планеты. Оно спровоцировано ростом спроса на электромобили, требующие большой сети станций для зарядки. В будущем эта тенденция будет иметь все больше значение, поскольку мир отказывается от ископаемого топлива, а значит, и от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Добыча меди явно не успевает за растущим спросом. Чили, являющаяся основным производителем этого металла, сократила экспорт на 7%.

В Перу, которая также может похвастать богатыми медными рудниками, недавно произошел переворот, в ходе которого не только свергли президента, но и уничтожили предприятие горнодобывающей компании Glencore. В результате этого добыча на крупнейшем руднике Antapaccay была прекращена.

Это уже вызвало рост цен на медь на бирже.

Вскоре стоимость металла может вырасти еще сильнее, что вызовет рост цен на готовую продукцию. Это повлияет почти на все сферы экономики и скажется на кошельке потребителя.

Согласно выводам аналитиков Wood Mackenzie, кризис продлится до 2030 года. Впрочем, с ними не согласны их коллеги из Wolfe Research, которые прогнозируют рост цен лишь до 2024−2025 года, когда, по их данным, может произойти глобальная экономическая рецессия.