Познакомьтесь. В Испании лагуну признали человеком, чтобы спасти от загрязнения

3 октября, 16:47
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Рабочие убирают погибшую рыбу в лагуне Мар Менор (Фото:REUTERS/Eva Manez)

Рабочие убирают погибшую рыбу в лагуне Мар Менор (Фото:REUTERS/Eva Manez)

Испания стала первой страной в Европе, позаимствовавшей тактику коренных американских народов для защиты окружающей среды.

Совсем недавно в крупнейшей европейской соленой лагуне Мар Менор обитала крупная популяция мидий Atrina fragilis, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2016 году массовое цветение водорослей, вызванное смыванием удобрений с полей соседних ферм, высосало кислород из лагуны и убило 98% моллюсков, а также морских коньков, крабов и других морских обитателей.

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Это происходило каждый год, из-за чего в прошлом году местные активисты подали петицию о принятии новой правовой стратегии: предоставить лагуне площадью 135 квадратных километров права личности.

Петицию подписали почти 640 тыс. испанцев, а 21 сентября Сенат Испании одобрил законопроект, закрепляющий новые права лагуны.

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Теперь лагуна имеет законное право на существование, естественное развитие и восстановление, пишет Science. Также у нее появились «опекуны», которые помогут защищать лагуну на правовом уровне. Кроме того, теперь любой гражданин может подать в суд, чтобы защитить Мар Менор — например, от удобрений. «Опекуны» могут предлагать юридические и другие действия от имени лагуны, а научный комитет будет оценивать экологическое здоровье экосистемы, угрозы и предлагать шаги для ее восстановления.

Мар Менор стала первой экосистемой в Европе, получившей «человеческие» права. Последние годы этот подход набирает все большую популярность — например, личностями уже считаются река Ганг, река Уонгануи в Новой Зеландии, а также все реки в Бангладеше.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Испания Климат Лагуна

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