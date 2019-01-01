Космический аппарат NASA вышел на орбиту древнего астероида
Научпоп

Сегодня, 10:00

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Космический аппарат NASA вышел на орбиту древнего астероида

Космический зонд Osiris-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну в 110 миллионах километров от Земли.

Об этом сообщили в Twitter миссии.

Астероид является самым маленьким небесным телом, на орбите которого когда-либо находился космический аппарат. Бенну составляет всего 500 метров в ширину.

Osiris-Rex прибыл к Бенну в начале декабря 2018 года. В Twitter миссии опубликовали видео, показывающее быстрое повторение декабрьского пути зонда.

Зонд находится всего в 1,6 км над поверхностью астероида, что является еще одним рекордом.

Цель миссии состоит в том, чтобы взять образцы гравия на астероиде в 2020 году для возвращения на Землю в 2023 году.

Теги:   Астероид Зонд NASA

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