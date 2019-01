Космический аппарат NASA вышел на орбиту древнего астероида

Космический зонд Osiris-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну в 110 миллионах километров от Земли.

Об этом сообщили в Twitter миссии.

Астероид является самым маленьким небесным телом, на орбите которого когда-либо находился космический аппарат. Бенну составляет всего 500 метров в ширину.

Osiris-Rex прибыл к Бенну в начале декабря 2018 года. В Twitter миссии опубликовали видео, показывающее быстрое повторение декабрьского пути зонда.

Watch a quick recap of my December, including the milestone I reached today: going into orbit around Bennu for the first time! ➡️ https://t.co/fwL3FEEjhO



Happy #NewYears2019! ???? ???? ☄️ ???? ???? pic.twitter.com/2JNJV514tk