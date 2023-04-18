Япония готовится выпустить в океан 1,3 миллиона тонн воды из Фукусимы. Действительно ли это безопасно?

18 апреля, 07:03
NV Премиум
Поделиться:
Спускное отверстие, строящееся для выпуска очищенной воды (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Спускное отверстие, строящееся для выпуска очищенной воды (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Автор: Кирилл Чеботарев

Япония планирует выпустить в Тихий океан более миллиона тонн очищенных сточных вод с атомной электростанции Фукусима. Эксперты спорят, насколько это безопасная идея.

Около 12 лет назад на японской атомной электростанции Фукусима произошла огромная авария. Мощное землетрясение и образовавшееся им цунами уничтожили системы питания и охлаждения станции, спровоцировав расплавление сразу трех реакторов. В результате огромная территория была заражена радиацией.

Видео дня

Это была самая страшная ядерная катастрофа в мире после Чернобыля в 1986 году.

В ближайшие месяцы более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды из разрушенного ядерного реактора начнут скачивать в Тихий океан. Вода использовалась для поддержания охлаждения открытой зоны в каждом из трех поврежденных реакторов АЭС и хранилась в специальных резервуарах на территории АЭС.

Теги:   Атомная энергетика Фукусима Тихий океан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X