Япония готовится выпустить в океан 1,3 миллиона тонн воды из Фукусимы. Действительно ли это безопасно? 18 апреля, 07:03 NV Премиум Спускное отверстие, строящееся для выпуска очищенной воды (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Япония планирует выпустить в Тихий океан более миллиона тонн очищенных сточных вод с атомной электростанции Фукусима. Эксперты спорят, насколько это безопасная идея.

Около 12 лет назад на японской атомной электростанции Фукусима произошла огромная авария. Мощное землетрясение и образовавшееся им цунами уничтожили системы питания и охлаждения станции, спровоцировав расплавление сразу трех реакторов. В результате огромная территория была заражена радиацией.

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Это была самая страшная ядерная катастрофа в мире после Чернобыля в 1986 году.

В ближайшие месяцы более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды из разрушенного ядерного реактора начнут скачивать в Тихий океан. Вода использовалась для поддержания охлаждения открытой зоны в каждом из трех поврежденных реакторов АЭС и хранилась в специальных резервуарах на территории АЭС.