Во Франции презентовали новый беспилотник для разведки, способный находиться в воздухе более шести часов

29 октября, 10:30
Тактический беспилотник DT46 (Фото: 40-й артиллерийский полк французской армии)

Тактический беспилотник DT46 (Фото: 40-й артиллерийский полк французской армии)

В Париже, на территории École Militaire, состоялась ежегодная презентация Сухопутных войск Франции — мероприятие Présentation de l’armée de Terre 2025, известное как PAT25.

Это событие стало важной платформой для демонстрации новейших военных разработок, в частности беспилотных летательных аппаратов, которые активно интегрируются в структуру современной артиллерии. Французская армия использовала возможность, чтобы представить свои новые тактические дроны DT46 и SL450, которые уже находятся на вооружении 40-го артиллерийского полка.

На мероприятии присутствовали военнослужащие из подразделений наблюдения, разведки, командования и логистики. Они продемонстрировали возможности новых систем, которые отвечают современным вызовам на поле боя.

DT46, разработанный компанией Delair, создан для замены устаревшей платформы SMDR. Этот дрон относится к новому поколению беспилотников, предназначенных для поддержки передовых подразделений. Его основная функция — усиление разведывательных и наблюдательных возможностей артиллерии, обеспечение тактической поддержки в реальном времени и адаптация к изменениям в боевой обстановке.

Второй представленный дрон — SL450 — был разработан непосредственно в 17-м артиллерийском полку и изготовлен на уровне подразделения. Его основное назначение — служить мишенью для тренировок по противодействию вражеским беспилотникам. Этот аппарат является важным элементом подготовки личного состава к выявлению и нейтрализации угроз с воздуха, что особенно актуально в условиях роста использования дронов в современных конфликтах.

Французская армия подчеркнула, что мероприятие PAT25 способствовало открытому диалогу между военными и представителями национальной оборонной сферы, включая парламентариев, студентов оборонных учебных заведений и членов Института высших исследований национальной обороны. Презентация новых дронов позволила лучше понять, как современные технологии интегрируются в боевую подготовку и оперативное развертывание артиллерийских частей.

Использование DT46 и SL450 демонстрирует стремление французской армии сочетать разведывательные возможности с подготовкой к противодействию беспилотным угрозам. Это соответствует общей стратегии модернизации, заложенной в законе о военном планировании Франции. В то время как НАТО и европейские сухопутные войска активно адаптируют свои тактические формирования к использованию дронов, Франция делает акцент на автономии и готовности к действиям, инвестируя в разработку и внедрение собственных систем.

