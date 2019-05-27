До конца не досидеть. Экологи запустили прямой эфир длиной 450 лет

Чтобы привлечь внимание к проблемам с пластиком, Всемирный фонд дикой природы запустил новый проект — прямой эфир, который будет длиться 450 лет.



Проект, разработанный креативным агентством NOSSA, предназначен для демонстрации процесса разложения пластиковой бутылки в реальном времени, сообщает Fast Company.

Поскольку пластик вообще почти не разлагается, результатом может стать самый длинный прямой эфир за всю историю. Прямая трансляция была запущена несколько недель назад, но если вы пропустили начало, вы можете посмотреть ее в течение следующих 449 лет.

В дополнение к повышению осведомленности о пластиковом загрязнении, которое является большой проблемой нашей единственной среды обитания, фонд WWF также хотел собрать 400 000 подписей для петиции, которая будет представлена ​​ключевым мировым лидерам на встрече Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Она уже превысила эту цель примерно на 80 000 подписей.

Несмотря на то, что массовое производство пластика началось всего 60 лет назад, с тех пор оно выросло в 180 раз, достигнув значения 322 млн тонн в 2015 году.

Напомним, 21 мая, Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Теперь у правительств стран-членов ЕС есть два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.

«Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.