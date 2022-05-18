«Они необъяснимы, но реальны». Главное из доклада Пентагона по поводу НЛО (спойлер: есть новые видео)

18 мая, 20:03
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Военные пока не могут объяснить некоторые НЛО (Фото:DOD/U.S. Navy)

Военные пока не могут объяснить некоторые НЛО (Фото:DOD/U.S. Navy)

Автор: Кирилл Чеботарев

Во вторник, 17 мая, американские военные чиновники рассказали о работе, которую проводит Министерство обороны США для расследования случаев обнаружения американскими военными НЛО.

Потенциальное существование НЛО озадачивало людей на протяжении десятилетий, однако немногие ученые всерьез изучали эти объекты. В сообществе уже давно сложилось впечатление об этом направлении как о псевдонауке. Так изучение НЛО оставалось вне пристального внимания очень долгое время.

Видео дня

До недавних пор.

В прошлом году Пентагон сделал первый шаг и выпустил свой первый отчет о неопознанных летающих объектах, которые были зафиксированы на территории США в период с 2004 по 2021 год. Тогда чиновники признали существование НЛО и рассказали о попытках Минобороны США изучить их.

Недавно Пентагон провел первое открытое слушание, посвященное НЛО, за последние 50 лет. На нем военные чиновники не только рассказали о том, что именно они делают для исследования НЛО, но и показали новые видео с неопознанными летающими объектами. Скотт Брей, заместитель директора разведки ВМФ, заявил, что попытка понять, чем же являются эти объекты, стала одной из важнейших задач для американских военных и ученых.

https://www.youtube.com/watch?v=aSDweUbGBow

Министерство обороны создало Группу синхронизации идентификации и управления воздушными объектами (AOIMSG), которая занимается сбором и обработкой отчетов о потенциальных обнаружениях НЛО. Андре Карсон, возглавивший подкомитет Палаты представителей по борьбе с терроризмом, контрразведкой и контрраспространением, где и проводились слушания, рассказал, что пилоты часто боялись сообщать о подобных инцидентах из-за стигматизации этой темы — из-за этого они могли стать объектами для насмешек со стороны коллег. «НЛО необъяснимы, это правда, однако они реальны. Нам нужно изучить их, чтобы уменьшить угрозу, которую они могут представлять», — рассказал он.

Сейчас у военных накопилось более 400 сообщений о потенциальной встрече с НЛО. Некоторые из них были ошибочными — к примеру, однажды на видео попал непонятный мигающий треугольный объект. Дальнейшее расследование показало, что это были беспилотники, а их треугольный вид объяснили тем, что изображение проходило через очки ночного видения, а также было записано на зеркальную камеру.

Однако также Брей показал видео непонятного сферического объекта, который пронесся над кабиной самолета на огромной скорости (настолько огромной, что Брею пришлось несколько раз перемотать и показать видео покадрово, чтобы объект можно было увидеть). «Я не могу объяснить, что он из себя представляет», — сказал он. На видео, прикрепленном выше, этот момент можно увидеть, начиная с отметки 43:18.

House Intelligence / Youtube
Фото: House Intelligence / Youtube

Чиновник заявил, что сейчас у Минобороны недостаточно «высококачественных данных и отчетов», из-за чего им сложно идентифицировать подобные объекты. Однако он надеется, что в будущем эта ситуация изменится, и нам удастся записать более точные видео и фотодоказательства. Тогда Пентагон планирует обратиться к ученым, чтобы те помогли понять, чем именно являются НЛО.

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За последние несколько месяцев Группа получила намного больше сообщений об НЛО, чем обычно, поскольку военные создали новые процедуры для подобных увеломдений. Теперь у пилотов ВМС и ВВС США есть пошаговая инструкция, чтобы они могли оперативно сообщить о подозрительном объекте.

Рональд Моултри, высокопоставленный сотрудник разведки Пентагона, курирующий работу группы, заявил, что главная цель — устранить стигматизацию среди военных.

Однако пока что большая часть этой работы засекречена. Чиновники объясняют это тем, что НЛО может быть делом рук других государств и их экспериментальных технологий, а потому сейчас Минобороны США не готово рассказывать о каждом отдельном случае обнаружения НЛО публично.

Представители Пентагона отдельно отметили, что США планирует и дальше изучить не только неопознанные летающие объекты, но и любые другие потенциально опасные технологии вроде гиперзвукового оружия и, при необходимости, делиться «полезной информацией» с Украиной, которая защищается от российского вторжения.

Доклад военных чиновников не пролил света, чем именно являются НЛО — сейчас у нас есть лишь несколько предположений, которые стоит проверить в ближайшем будущем. После публичного слушания последовало закрытое заседание, на котором, вероятно, было предоставлено больше конкретной информации.

Все больше ученых настаивают, что американское правительство должно предоставить более широкий доступ к данным для ученых, чтобы они могли проводить исследования и предоставлять их результаты широкой публике. К примеру, NASA на своем сайте отмечает, что сейчас не ведет никаких работ по изучению НЛО.

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Теги:   США Военные Пентагон Минобороны США Отчет Инопланетяне НЛО

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