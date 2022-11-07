Морской террор. Военные действия в Черном море могут привести к смерти всех дельфинов акватории — исследование 7 ноября, 19:08 Прибрежные районы Украины являются жизненно важными для трех видов дельфинов (Фото:Jonas Von Werne / Unsplash)

Исследование, проведенное научным комитетом ACCOBAMS, показало, что нападение России на Украину — это угроза не только для людей, но и для дельфинов.

ACCOBAMS — это соглашение о сохранении китообразных Черного моря, Средиземного моря и прилегающей атлантической зоны, которое является региональным международным договором.

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Специальный научный комитет ACCOBAMS провел собственное исследование о том, как военные действия влияют на китов Черного моря. Выводы неутешительны.

Так, с 24 февраля исследователи зафиксировали более 700 смертей дельфинов — это только те, которые были зарегистрированы на побережьях Украины, Болгарии, Турции и Румынии.

Были сообщения о дельфинах, которые выбрасывались на берег с ожогами и телесными повреждениями от мин и бомб. Также были случаи, когда дельфины не ели несколько дней и теряли возможность ориентироваться. Ученые связывают это с повышением уровня шума в море из-за военных действий.

Еще одним фактором увеличения смертности может быть то, что из-за войны дельфины покидают знакомые территории и плывут в неизвестные им районы в поисках пищи.

Ситуация усугубляется еще и тем, что эксперты определили прибрежные районы Украины как жизненно важные для трех видов дельфинов: белобокий дельфин, азовский дельфин и черноморская афалина.