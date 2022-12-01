Золотой щит дал трещину. Китайская система цензуры не смогла скрыть массовых протестов — о чем это свидетельствует? 1 декабря, 20:03 Эксклюзив НВ Китайские цензоры оказались не готовы к огромному количеству протестного контента (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Китайская система онлайн-цензуры, которая считается самой жесткой в мире, не смогла предотвратить распространение видео протестов, которые в СМИ уже называют самыми массовыми за последние десятилетия. Как это произошло?



Ряд антиковидных правил запретов, которые для жителей большинства стран мира кажутся драконовскими, действует в Китае уже несколько лет, однако не приносит каких-либо прорывных результатов — ковид внутри страны как был, так и остается.

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Китайские антиковидные ограничения нередко становились причиной смерти людей, а последней каплей стал пожар в одной из многоэтажек города Урумчи. Из-за карантинных правил пожарные не смогли добраться до пострадавших — а те не могли покинуть здание из-за ограничений на передвижение.

Жесткий карантин в Урумче длится уже более 100 дней, а местные власти даже не пытались очертить какие-то временные рамки его отмены. Инцидент с пожаром был не первым случаем, когда антиковидные ограничения приводили к трагическим последствиям. Однако, полагая, что политика нулевого ковида не приносит существенных результатов (29 ноября стало седьмым подряд днем, когда в стране зафиксировали рекордное количество случаев заболеваний — 71 310 в сутки), этот случай стал последней каплей для людей.

Более подробно о протестах предлагаем прочитать в этом материале, а здесь мы попытаемся разобраться, как они влияют на китайское правительство и проект Золотой щит — китайскую систему цензуры в интернете.