В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой
YouTube (Фото: FlipWeb)
В ночь на четверг, 16 октября, в работе видеохостинга YouTube зафиксировали масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с доступом к сайту и воспроизведением видео.
Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, количество жалоб начало существенно увеличиваться примерно в 02:20 по киевскому времени.
Также сообщается о перебоях в работе YouTube TV и YouTube Music
Причина сбоя в работе видеохостинга пока остается неизвестной.