В работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой

16 октября, 04:33
YouTube (Фото: FlipWeb)

В ночь на четверг, 16 октября, в работе видеохостинга YouTube зафиксировали масштабный сбой. Пользователи из разных стран сообщали о трудностях с доступом к сайту и воспроизведением видео.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, количество жалоб начало существенно увеличиваться примерно в 02:20 по киевскому времени.

Также сообщается о перебоях в работе YouTube TV и YouTube Music

Сбой в YouTube 16 октября (Фото: Скриншот с сайта Downdetector)
Причина сбоя в работе видеохостинга пока остается неизвестной.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   YouTube Сбой

