Telegram — зло, Facebook — старается. Как российская пропаганда обрела вторую жизнь в социальных сетях 19 июля, 20:03 Эксклюзив НВ В первые месяцы войны социальные платформы действительно активно противостояли российской пропаганде. Однако в последнее время их запал явно спал. (Фото:НВ)

Telegram, Youtube, Facebook и Twitter все менее активно борются с российской пропагандой. Технологические компании вновь позволяют РФ сеять по всему миру сомнения в целесообразности поддержки Украины.



После начала полномасштабной войны в Украине, крупные технологические компании вроде Meta, Google и Twitter заявили, что будут активнее работать с украинским правительством, выявлять российскую пропаганду и, что самое главное, блокировать каналы ее распространения.

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Несколько месяцев спустя ситуация значительно ухудшилась. После первой волны активности, когда российским пропагандистам действительно наносили чувствительные удары, технологические компании начали опускать руки. Из-за этого пропаганда РФ продолжает свою работу, чтобы постепенно ломать поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Первые победы над российской пропагандой



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