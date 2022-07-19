Telegram — зло, Facebook — старается. Как российская пропаганда обрела вторую жизнь в социальных сетях

19 июля, 20:03
Эксклюзив НВ
В первые месяцы войны социальные платформы действительно активно противостояли российской пропаганде. Однако в последнее время их запал явно спал. (Фото:НВ)

В первые месяцы войны социальные платформы действительно активно противостояли российской пропаганде. Однако в последнее время их запал явно спал. (Фото:НВ)

Автор: Кирилл Чеботарев

Telegram, Youtube, Facebook и Twitter все менее активно борются с российской пропагандой. Технологические компании вновь позволяют РФ сеять по всему миру сомнения в целесообразности поддержки Украины.

После начала полномасштабной войны в Украине, крупные технологические компании вроде Meta, Google и Twitter заявили, что будут активнее работать с украинским правительством, выявлять российскую пропаганду и, что самое главное, блокировать каналы ее распространения.

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Несколько месяцев спустя ситуация значительно ухудшилась. После первой волны активности, когда российским пропагандистам действительно наносили чувствительные удары, технологические компании начали опускать руки. Из-за этого пропаганда РФ продолжает свою работу, чтобы постепенно ломать поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Первые победы над российской пропагандой

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Теги:   Facebook Пропаганда Twitter Технологические гиганты Российская пропаганда Instagram Война в Украине Telegram Социальные сети Meta Война России против Украины

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