Когда был президентом. Дональд Трамп публиковал секретные спутниковые снимки в Twitter 21 ноября, 11:24 Дональд Трамп часто творил хаос в Twitter, будучи президентом (Фото:Doug Mills/Pool via REUTERS/File Photo)

Рассекреченные документы показали, три года назад экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter засекреченное спутниковое изображение взорванной ракеты в Иране — эксперты отмечают, что это была «крайне конфиденциальная информация».



Издание NPR получило оригинал изображения от Национального агентства геопространственной разведки по запросу Закона о свободе информации. Журналисты отмечают, что провели консультации с Пентагоном и получили разрешение на публикацию, однако некоторые детали изображения являются отредактированными.

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Фото: NPR

Публикация Трампом этого изображения в 2019 году показывает, что он безрассудно относился к разведывательной информации, когда был президентом, отмечает специалист по секретности и классификации в Федерации американских ученых Стивен Афтергуд.



«Он буквально с высоты птичьего полета видел некоторые из самых секретных данных разведки США по Ирану. И первое, что он, похоже, хотел сделать — показать это в Твиттере», — сказал Афтергуд изданию.

Фото: Gizmodo

Сразу после публикации Трамп, эксперты определили, что фотография была сделана секретным космическим спутником USA 224. Это что-то вроде космического телескопа Хаббл, только направленного на Землю, а не в космос.

Трампу это изображение показали во время ежедневного брифинга разведки с высшими советниками по национальной безопасности. По словам одного из чиновников администрации Трампа, президент попросил разведчиков оставить фотографию себе, а уже через час опубликовал ее в Twitter.

Афтергуд отмечает, что это мог быть отличный подарок для других стран вроде России и Ирана. По его словам, если бы одна из этих стран опубликовала подобное изображение, США собрали бы целевую группу, чтобы разобраться информацией, которую они могли бы получить.