TikTok полностью изменил интернет — теперь его хотят запретить в США. Почему так?
TikTok не только изменил, как люди воспринимают контент в интернете, но и стал эпицентром геополитической борьбы между США и Китаем. (Фото:иринашатилова / depositphotos)
Недавно Сенат США проголосовал за запрет использования TikTok на рабочих телефонах чиновников. Кроме того, американские парламентарии планируют полностью заблокировать работу приложения на территории страны.
TikTok уже давно стал настоящей революцией. Программа изменила не только всеобщее восприятие социальных сетей, но даже подход к поиску информации. Да, уже немало подростков отказались от поисковика Google и теперь «гуглят» именно в TikTok.
Еще пять лет назад TikTok воспринимали как приложение с танцами и удивительными флешмобами для школьников. Теперь это одна из самых популярных программ в мире с более чем миллиардом активных пользователей. Среди других социальных платформ впереди только Facebook, Youtube и Instagram, однако, учитывая последние тренды, выход TikTok на первое место — это только вопрос времени.
TikTok полностью изменил модель того, как выглядит современная социальная платформа. Вместо выбранных интересов и друзей — мощные и точные алгоритмы, которые засасывают пользователя в постоянный скроллинг и просмотр видео, что со временем делает алгоритмы и силу их засасывания только сильнее. TikTok быстро понимает, что хочет видеть каждый пользователь – и дает ему именно
Можно с уверенностью сказать, что одна программа перевернула то, как воспринимает мир целое поколение. Крупнейшие технологические компании берут как образец модель TikTok и адаптируют ее под свои платформы, как Youtube Shorts или Instagram Reels.
Однако у программы есть один существенный минус — как минимум с точки зрения США. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.
И это уже проблема.