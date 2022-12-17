TikTok полностью изменил интернет — теперь его хотят запретить в США. Почему так? 17 декабря, 08:31 Эксклюзив НВ TikTok не только изменил, как люди воспринимают контент в интернете, но и стал эпицентром геополитической борьбы между США и Китаем. (Фото:иринашатилова / depositphotos)

TikTok уже давно стал настоящей революцией. Программа изменила не только всеобщее восприятие социальных сетей, но даже подход к поиску информации. Да, уже немало подростков отказались от поисковика Google и теперь «гуглят» именно в TikTok.

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Еще пять лет назад TikTok воспринимали как приложение с танцами и удивительными флешмобами для школьников. Теперь это одна из самых популярных программ в мире с более чем миллиардом активных пользователей. Среди других социальных платформ впереди только Facebook, Youtube и Instagram, однако, учитывая последние тренды, выход TikTok на первое место — это только вопрос времени.

TikTok полностью изменил модель того, как выглядит современная социальная платформа. Вместо выбранных интересов и друзей — мощные и точные алгоритмы, которые засасывают пользователя в постоянный скроллинг и просмотр видео, что со временем делает алгоритмы и силу их засасывания только сильнее. TikTok быстро понимает, что хочет видеть каждый пользователь – и дает ему именно то.

Можно с уверенностью сказать, что одна программа перевернула то, как воспринимает мир целое поколение. Крупнейшие технологические компании берут как образец модель TikTok и адаптируют ее под свои платформы, как Youtube Shorts или Instagram Reels.

Однако у программы есть один существенный минус — как минимум с точки зрения США. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.

И это уже проблема.

