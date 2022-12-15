Новая теория заговора: Интернет умер несколько лет назад, а практически все, что нас окружает теперь — боты и нейросети 15 декабря, 20:03 Теория появилась несколько лет назад, но стала популярной весной 2021 года (Фото:EADEA/Pinterest)

В Сети набирает популярность новая теория заговора. Согласно ей почти все, что окружает нас в Интернете, является работой нейросетей и ботов.

«Настоящий» Интернет прекратил свое существование где-то между 2016—2017 годами. Постепенно нейросети вытеснили из него людей, поэтому теперь нашу онлайн-реальность создают не люди, а машины.

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Это — главная идея новой теории заговора, которая появилась в 2019 году и получила свое распространение весной 2021 года, выбравшись за пределы анонимных форумов.

В чем суть теории?

Один из самых популярных постов, объясняющих эту идею, появился в январе на форуме Macintosh Cafe .

Пользователь под ником IlluminatiPirate написал большой текст, который, как он утверждает в комментарии для The Atlantic, был собран на основе различных идей из паранормального раздела 4chan и форума под названием Wizardchan — достаточно специфического онлайн-сообщества, участники которого пытаются добиться мудрости, практикуя магию и … целибат. Сам IlluminatiPirate является операционным руководителем логистической компании в Калифорнии, но попросил не называть свое настоящее имя в целях безопасности.

«Я попадал на одинаковые обсуждения, одни и те же картинки и одни и те же ответы, которые репостили снова и снова, из года в год — настолько часто, что со временем это приелось и стало частью повседневности», — пишет IlluminatiPirate. Он уверен — большинство пользователей в соцсетях вроде Twitter, Reddit и Facebook — боты.

