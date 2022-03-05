Переобулся? Илон Маск не намерен блокировать российскую пропаганду в Starlink

5 марта, 18:32
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Маск называет себя идейным фанатом свободы слова (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Маск называет себя идейным фанатом свободы слова (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не будет блокировать российскую пропаганду в интернете от спутников Starlink.

Об этом он заявил в своем Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1499976967105433600

Некоторые правительства (не украинское) требовали заблокировать российские СМИ. Мы не сделаем этого — разве что под дулом оружия. Простите, что я за свободу слова.

Когда украинские пользователи напомнили Маску, что российские СМИ — это источник пропаганды, бизнесмен ответил, что все СМИ частично пропагандистские, просто «некоторые в большей степени, чем другие».

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Теги:   SpaceX Илон Маск Starlink Война России против Украины

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