Переобулся? Илон Маск не намерен блокировать российскую пропаганду в Starlink 5 марта, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Маск называет себя идейным фанатом свободы слова (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не будет блокировать российскую пропаганду в интернете от спутников Starlink.



Об этом он заявил в своем Twitter.

Некоторые правительства (не украинское) требовали заблокировать российские СМИ. Мы не сделаем этого — разве что под дулом оружия. Простите, что я за свободу слова.



Когда украинские пользователи напомнили Маску, что российские СМИ — это источник пропаганды, бизнесмен ответил, что все СМИ частично пропагандистские, просто «некоторые в большей степени, чем другие».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.