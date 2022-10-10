Не надо паниковать. Что делать, если мобильная связь внезапно пропадет?

10 октября, 13:27
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Основная причина перебоев — отключение электросети из-за попадания российских ракет по объектам критической инфраструктуры. (Фото:ROBIN WORRALL / Unsplash)

Основная причина перебоев — отключение электросети из-за попадания российских ракет по объектам критической инфраструктуры. (Фото:ROBIN WORRALL / Unsplash)

Россия продолжает массированный ракетный обстрел украинских городов. Из-за повреждения критической инфраструктуры может произойти ситуация, когда у вас исчезнет мобильная связь. Что делать в этом случае?

В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также Харькове и Житомире уже возникали проблемы с доступом в интернет — из-за вражеских обстрелов произошло автоматическое отключение электрических сетей. Так, интернет-трафик из Украины упал до 83% от обычного уровня, также начал с задержками работать Telegram.

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Проблемы также могут возникнуть с мобильной связью – о них сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

Основная причина перебоев – отключение электросети из-за попадания российских ракет по объектам критической инфраструктуры.

Ранее Госспецсвязи советовало, что делать, если вдруг исчезнет мобильная связь вашего оператора.

Android: войти в Настройки — Подключение — Мобильные сети — Операторы сети — отключить Выбрать автоматически.

iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети — отключить автоматический выбор.

После этого у вас появится возможность выбрать другую доступную сеть. В то же время тарифы останутся такими, какими вы пользуетесь обычно.

Важно: ежедневно пытайтесь вернуться к сети оператора. Это можно делать как вручную, так и включив выбор автосети.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

Теги:   Мобильная связь Мобильные операторы Мобильный телефон Война в Украине Мобильный интернет Война России против Украины

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