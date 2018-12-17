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Создатель Vine умер от передозировки наркотиков
IT-индустрия

Сегодня, 02:42

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Создатель Vine умер от передозировки наркотиков

Колин Кролл

Фото Getty Images

Генеральный директор компании HQ Trivia Колин Кролл, который является сооснователем сервиса Vine, найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке.

Кроллу было 34 года, передает The New York Post.

Сообщается, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

В квартире Кролла был найден героин и марихуана, а также поверхность с белым порошком.

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Напомним, в 2016 году компания Twitter в связи с финансовыми трудностями закрыла популярный сервис создания коротких 6-секундных видео Vine.

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    Создатель Vine умер от передозировки наркотиков

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