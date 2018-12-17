IT-индустрия
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Создатель Vine умер от передозировки наркотиков
Генеральный директор компании HQ Trivia Колин Кролл, который является сооснователем сервиса Vine, найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке.
Кроллу было 34 года, передает The New York Post.
Сообщается, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.
В квартире Кролла был найден героин и марихуана, а также поверхность с белым порошком.
6 секунд славы. Почему мы грустим от того, что Twitter закрывает Vine
Напомним, в 2016 году компания Twitter в связи с финансовыми трудностями закрыла популярный сервис создания коротких 6-секундных видео Vine.