Создатель Vine умер от передозировки наркотиков

Генеральный директор компании HQ Trivia Колин Кролл, который является сооснователем сервиса Vine, найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке.

Кроллу было 34 года, передает The New York Post.

Сообщается, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

В квартире Кролла был найден героин и марихуана, а также поверхность с белым порошком.

6 секунд славы. Почему мы грустим от того, что Twitter закрывает Vine

Напомним, в 2016 году компания Twitter в связи с финансовыми трудностями закрыла популярный сервис создания коротких 6-секундных видео Vine.