Провоцируют голод. Спутниковые данные показывают, сколько украинского зерна уничтожила Россия 16 сентября, 11:32 75 из 344 украинских зернохранилищ уничтожены, повреждены или контролируются армией РФ (Фото:Polina Rytova / Unsplash)

Новый анализ спутниковых снимков показывает, что от российского вторжения пострадало почти 10 млн тонн украинского зерна.

Война России против Украины затронула каждое шестое зернохранилище — силосы, элеваторы, зерновые бункеры и склады для хранения зерна и семян. 75 из 344 объектов уничтожены, повреждены или контролируются армией РФ, отмечает в своем новом анализе организация The Conflict Observatory.

Видео дня

Чтобы определить ущерб, нанесенный Россией, организация в сотрудничестве с Национальной лабораторией Ок-Риджа Министерства энергетики США разработала алгоритм обнаружения объектов, который анализирует спутниковые снимки, чтобы обнаруживать поврежденные хранилища зерна.

Для этого исследователи использовали старые спутниковые сними, а также изображения поврежденных хранилищ, чтобы обучить алгоритм находить другие пострадавшие объекты. Это помогло ученым приблизительно оценить масштаб разрушений и количество пострадавшего зерна.

Хотя исследователям не удалось проанализировать все объекты — в стране насчитывается около 1300 зернохранилищ, из которых в отчете изучено 344 — это самая крупная оценка на сегодняшний день.



До начала войны общий объем украинских хранилищ составлял не менее 58 млн тонн. Из-за войны более 8,4 млн тонн уже утеряны: из них около 3 млн тонн повреждены или уничтожены, а около 6 млн тонн находятся на временно захваченных территориях.

Сложившаяся ситуация угрожает поставкам продовольствия в страны, которые зависят от экспорта пшеницы, пишут аналитики. Более того, общую оценку ущерба пока что провести сложно, поскольку примерно 50% территорий, которые интересуют исследователей, не имеют достаточного количества спутниковых фото, сделанных после 24 февраля.

Из-за этого определить полное влияние конфликта на все зернохранилища в Украине пока невозможно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.