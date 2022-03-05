Привет, чебурфон. Samsung официально уходит из России 5 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Samsung объявил об остановке деятельности в РФ (Фото:Samsung)

Компания Samsung заявила о прекращении работы в России.



Samsung присоединилась к ряду международных компаний, которые свернули свою работу в России за последние несколько дней.

Также компания выделит помощь Украине в размере $6 млн., в том числе $1 млн. на бытовую электронику. Кроме этого, по инициативе сотрудников компании по всему миру будут собраны добровольные пожертвования, направленные на решение первоочередных гуманитарных задач.

По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.