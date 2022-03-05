Привет, чебурфон. Samsung официально уходит из России

5 марта, 16:50
Цей матеріал також доступний українською
Samsung объявил об остановке деятельности в РФ (Фото:Samsung)

Samsung объявил об остановке деятельности в РФ (Фото:Samsung)

Компания Samsung заявила о прекращении работы в России.

Samsung присоединилась к ряду международных компаний, которые свернули свою работу в России за последние несколько дней.

Также компания выделит помощь Украине в размере $6 млн., в том числе $1 млн. на бытовую электронику. Кроме этого, по инициативе сотрудников компании по всему миру будут собраны добровольные пожертвования, направленные на решение первоочередных гуманитарных задач.

По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года.

Читайте также:
«У нас есть возможности, которых нет у правительств». Как частные спутниковые компании помогают Украине в войне с Россией
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Samsung Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ