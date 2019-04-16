С лаптой и матрешками. В России окончательно решили изолировать Рунет

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России.



Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года, сообщает Медуза.

Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года. Решение поддержали 307 депутатов, против - 68.

Совет Федерации рассмотрит закон об изоляции Рунета 22 апреля, сообщил сенатор Андрей Клишас, участвовавший в разработке документа.

По версии авторов документа, если кто-то атакует (пригрозит ограничить или отключить) российский сегмент интернета, Роскомнадзор возьмет централизованное управление на себя.

Ведомство будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные системы блокировки, которые будут бесплатно розданы операторам связи. Последние должны будут выполнять прямые указания Роскомнадзора, в частности соблюдать правила маршрутизации трафика, фактически замыкая его внутри страны.

Перечень потенциальных угроз российскому сегменту интернета пока не составлен. После принятия законопроекта его еще предстоит утвердить правительству России.

Законопроект отдельно предусматривает, что система противодействия угрозам будет давать сбои. То есть пользователи могут лишиться нормального доступа в интернет. При этом операторов связи нельзя будет привлечь к ответственности за такие сбои.