Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G

Во время пресс-конференции в Китае на стенде Qualcomm был продемонстрирован прототип смартфона Vivo NEX 5G.

Аппарат построен на основе процессора Snapdragon 855, который включает в себя модем X50 LTE для подключения 5G, сообщает GizmoChina.

В августе Vivo подтвердила, что завершила разработку версии Vivo NEX 5G. Поскольку это была модифицированная версия оригинального телефона Vivo NEX с процессором Snapdragon 845, инженеры Vivo работали над архитектурой, укладкой материнской платы, дизайном и антенной, а также оптимизировали место на батарее, чтобы подготовить 5G.

Теперь же представлено устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 855. Этот чип выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, использует восьмиядерный ЦПУ и оснащен модемом Snapdragon X50, работающим с сетями пятого поколения. Первым смартфоном на Snapdragon 855 стало устройство от Lenovo.

Vivo NEX 5G создан на основе Vivo Nex, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 8 Мп. Аппарат также оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей и встроенным сканером отпечатком пальцев.

Презентация Vivo NEX 5G может пройти на MWC 2019 в феврале в Барселоне. На этой же выставке будут представлены и другие 5G-смартфоны от таких компаний, как Huawei, Oppo и Xiaomi.

Ранее НВ сообщало, что на саммите Qualcomm назвали компанию, которая первой выпустит в Европе 5G-смартфон. Это должна была быть компания OnePlus, а не Vivo. Впрочем, эти бренды принадлежат одному концерну. Сначала смартфон с новым типом передачи данных появится в магазинах британского оператора EE.