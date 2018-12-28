Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G
IT-индустрия

Сегодня, 15:23

178

Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G

Фото: Weibo

Так выглядит новый смартфон Vivo

Во время пресс-конференции в Китае на стенде Qualcomm был продемонстрирован прототип смартфона Vivo NEX 5G.

Аппарат построен на основе процессора Snapdragon 855, который включает в себя модем X50 LTE для подключения 5G, сообщает GizmoChina

В августе Vivo подтвердила, что завершила разработку версии Vivo NEX 5G. Поскольку это была модифицированная версия оригинального телефона Vivo NEX с процессором Snapdragon 845, инженеры Vivo работали над архитектурой, укладкой материнской платы, дизайном и антенной, а также оптимизировали место на батарее, чтобы подготовить 5G.

Теперь же представлено устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 855. Этот чип выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, использует восьмиядерный ЦПУ и оснащен модемом Snapdragon X50, работающим с сетями пятого поколения. Первым смартфоном на Snapdragon 855 стало устройство от Lenovo.

Vivo NEX 5G создан на основе Vivo Nex, главной особенностью которого стала выдвижная фронтальная камера на 8 Мп. Аппарат также оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2316:1080 пикселей и встроенным сканером отпечатком пальцев.

Презентация Vivo NEX 5G может пройти на MWC 2019 в феврале в Барселоне. На этой же выставке будут представлены и другие 5G-смартфоны от таких компаний, как Huawei, Oppo и Xiaomi.

Ранее НВ сообщало, что на саммите Qualcomm назвали компанию, которая первой выпустит в Европе 5G-смартфон. Это должна была быть компания OnePlus, а не Vivo. Впрочем, эти бренды принадлежат одному концерну. Сначала смартфон с новым типом передачи данных появится в магазинах британского оператора EE.

 

 

Теги:   Qualcomm Смартфон Прототип 5G

Читайте также

Лонгриды

Сегодня, 10:20

article_img
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
События

Сегодня, 10:12

article_img
Итоги года. Главные события в Украине в 2018
Гаджеты

Сегодня, 06:00

article_img
10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019

Последние новости

  1. Гаджеты

    Сегодня, 12:52

    323
    Вслед за Samsung. Apple подала патент на складные смартфоны
  2. Научпоп

    Сегодня, 15:03

    258
    В Ирландии нашли бактерию, которая побеждает суперинфекции
  3. IT-индустрия

    Сегодня, 15:23

    151
    Qualcomm показала прототип смартфона с поддержкой 5G

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

659

559 грн

на 12 месяцев *

Оформить подписку

* действует до 31.12.2018