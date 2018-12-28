Не только Китай. Новые iPhone будут делать на заводе в Индии

Компания Apple начнет сборку своих топовых iPhone в Индии при содействии местного подразделения Foxconn уже в 2019 году.

Важно отметить, что Foxconn будет собирать самые дорогие модели, то есть устройства из флагманского семейства iPhone X, сообщает агентство Reuters.

Такое решение может вывести бизнес Apple в Индии на новый уровень.

Сборка будет происходить на заводе Foxconn в городе Сриперумбудур в южном штате Тамилнад, сказал журналистам источник в отрасли. Компания Foxconn, которая уже производит телефоны для Xiaomi в Индии, инвестирует 25 миллиардов индийских рупий ($356 миллионов) в расширение завода, включая инвестиции в производство iPhone, сообщил Reuters министр промышленности штата Тамилнад. Инвестиции могут создать до 25 000 рабочих мест, добавил он.

Пресс-секретарь Apple, Труди Мюллер, отказалась от комментариев. Foxconn заявила, что не комментирует вопросы, связанные с текущими или потенциальными клиентами или каким-либо из их продуктов.

Неизвестно, переносится ли какая-либо сборка iPhone с существующих заводов Foxconn в Китае и других странах. Также неясно, будет ли производство ограничиваться сборкой или будет включать производство каких-либо компонентов.

До сих пор Apple собирала в Индии только недорогие модели SE и 6S в технологическом центре Bengaluru через местное подразделение Wistron Corp.

Продажи гаджетов компании в Индии также были сосредоточены на более дешевых телефонах - более половины объема продаж приходится на модели старше iPhone 8, выпущенного в прошлом году, по данным исследовательской фирмы Counterpoint.

Foxconn, крупнейший производитель электроники в мире, такжен рассматривает возможность создания завода во Вьетнаме, сообщают вьетнамские государственные СМИ. Если это произойдет, это будет одним из крупнейших недавних шагов крупной компании по обеспечению дополнительной производственной базы за пределами Китая.