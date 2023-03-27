Война в Украине показала, что осуществить масштабные кибератаки намного сложнее, чем кажется — США 27 марта, 09:53 Кибератака (Фото:Sora Shimazaki/Pexels)

Война в Украине показывает, что осуществлять сложные кибератаки против критической инфраструктуры намного труднее, чем кажется.

«Многие думали, что Россия, считавшаяся „опытным игроком“, собирается осуществить значительные кибератаки», — сказал директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне в комментарии The Wall Street Journal.

Видео дня

Генерал Накасоне в отдельном выступлении на саммите сказал, что большие кибератаки нуждаются в синхронизации, разведке, инструментах и потенциале для их осуществления.



«Если у вас нет одного из этих элементов, то как мы видели в феврале и позже, россиянам было гораздо сложнее действовать в этой области киберпространства», — сказал он.

Украина наладила партнерские отношения с другими правительствами и частными компаниями, чтобы помочь преодолеть препятствия. В то же время США развернули команду «передовой охоты» для выявления уязвимостей и злонамеренной киберактивности в сетях страны.

Глава киберкомандования США сказал, что соперники Америки ищут пути проникновения в деловые и правительственные сети, базы данных и системы вооружения.

По его словам, США активизировали свои усилия по безопасности для решения защиты этих сценариев.

Некоторые американские официальные лица и аналитики предупреждают, что в случае вторжения Китая на Тайвань китайские хакеры могут преследовать американские цели, такие как энергосеть, транспортная сеть или телекоммуникационные системы, чтобы посеять панику и потенциально ослабить поддержку помощи Тайваню.