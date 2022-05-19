ФСБ на проводе. Хакеры создали сайт для телефонных пранков над российскими силовиками 19 мая, 12:18 Цей матеріал також доступний українською Хакеры использовали кучу слитой информации, собрав в своей базе около 5000 номеров различных российских чиновников, военных и работников СМИ (Фото:wikimedia)

Группа хакеров Obfuscated Dreams of Scheherazade создала сайт WasteRussianTime.today, который позволяет каждому посетителю стать пранкером и разыграть российских чиновников.



Робозвонки стали большой проблемой для современного мира. Хакеры решили направить это оружие против российских чиновников.

Все, что вам нужно — зайти на сайт, нажать на кнопку и пройти капчу, после чего сайт случайно выберет пару номеров среди слитых баз данных российских депутатов, пропагандистов, военных, разведчиков и чиновников, чтобы они «позвонили» друг другу. Вам остается лишь откинуться на спинку кресла и наслаждаться непониманием россиян, кто кому позвонил и что происходит.

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«Мы надеемся, что это вызовет путаницу, что они разозлятся, и что эти звонки возможно будут интересны людям, которые понимают русский», — говорит один из создателей сайта по имени Шера (Shera).

Хакеры использовали кучу слитой информации, собрав в своей базе около 5000 номеров различных российских чиновников, военных и работников СМИ. Сайт самостоятельно набирает 40 случайных телефонных номеров и создает трехсторонний вызов с первыми двумя телефонами рашистов, которые подключаются к звонку, и пользователем. Однако посетители не смогут говорить — в интервью Wired хакеры объяснили, что сайт выступает своего рода «художественной инсталляцией, позволяя пользователям молча подслушивать разговор.

Идея создать что-то подобное у хакеров из группы Obfuscated Dreams of Scheherazade возникла на следующий день после начала войны. Три месяца у них ушло на то, чтобы разработать сайт, который был бы готов к потенциальному ответу со стороны России — к примеру, DDoS-атаки, которая могла бы временно отключить ресурс. Шера отмечает, что рано или поздно сайт все равно подвергнется блокировке — вопрос, скорее, в том, сколько времени он будет доступен.



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