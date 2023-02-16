Люди, убивающие правду. Как работает Команда Хорхе — израильская хакерская группировка, вмешавшаяся в десятки выборов по всему миру 16 февраля, 20:03 Таль Ханан отрицает, что совершает «любые противоправные действия» (Фото:Guardian Design/Haaretz/The Marker/Radio France)

Расследование международной команды журналистов разоблачило группу хакеров под названием Команда Хорхе. Ее руководитель утверждает, что за время своей деятельности они повлияли на результаты более 30 выборов по всему миру.

50-летний Таль Ханан был оперативником израильского спецназа и имел связи с высокопоставленными спецслужбами Израиля и США. Однако последние два десятилетия он руководит Командой Хорхе — группой хакеров, которые с помощью взломов, саботажа и ботов влияют на политику, бизнес и жизнь миллионов людей, распространяя дезинформацию.

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Это относительно новая проблема, которая стала очень распространенной в эпоху Интернета. Дезинформация существует повсюду и формирует все глобальные события — от жестокой войны России против Украины до лжи вокруг коронавируса.

Журналисты показали, что стоит за дезинформационными кампаниями, как устроен этот рынок, кто на нем работает и пользуется услугами злоумышленников. Интернет помнит все — однако и удалить из него тоже можно что угодно. Главное иметь достаточно денег и власти.