Технология армагеддона. Как хакеры и кража криптовалют стали основой ядерной и ракетной программ Северной Кореи 12 октября, 20:03 Эксклюзив НВ Хакеры обеспечивают постоянный приток денег в Северную Корею. На них лидеры КНДР, в том числе, строят ракеты и разрабатывают ядерную программу (Фото:НВ)

КНДР постепенно стала одной из ведущих стран мира с точки зрения криптовалют. Она украла уже миллиарды долларов, часть из которых направляются на программу создания ракет и ядерного оружия.



С начала пандемии коронавируса Северная Корея все больше зависит от криптовалют. Исторически страна была активным участником черного рынка и контрабанды, а ее торговыми партнерами были и остаются Китай, Россия и другие страны Юго-Восточной Азии. Главным товаром был уголь, наркотики, сигареты и рабочая сила.

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Однако коронавирус изменил судьбу страны. Ким Чен Ын распорядился полностью закрыть границы (что на самом деле означало перекрыть даже контрабандные пути), из-за чего и без того небольшие доходы от экспорта практически упали до нуля. В конце концов это лишь оттянуло неминуемое — ковид добрался до КНДР и устроил там хаос.

Хакеры — ключ к богатству

У Северной Кореи есть альтернативный источник обогащения, который уже претендует на звание одного из главных.