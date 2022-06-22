Без комментариев. В Японии ужесточили закон о лишении свободы за оскорбления в интернете 22 июня, 13:26 Цей матеріал також доступний українською Теперь онлайн-обидчик может сесть в тюрьму на целый год или заплатить до 300 тыс иен штрафа (Фото:Kaitlyn Baker / Unsplash)

Парламент Японии принял поправку в Уголовный кодекс, согласно которой за оскорбления в интернете можно получить год тюрьмы.

Поправка начнет действовать уже этим летом, однако точной даты пока нет. Она ужесточает наказание за онлайн-оскорбления: если раньше виновный мог получить максимум 30 дней заключения или 10 тыс. иен штрафа ($67), то теперь обидчик может сесть в тюрьму на целый год или заплатить до 300 тыс иен штрафа (почти $2000).



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Японские власти пошли на ужесточение закона после самоубийства 22-летней звезды местных реалити-шоу и рестлерши Ханы Кимуры в 2020-м году. Считается, что к этому ее подтолкнула постоянная критика в оскорбления в Сети, из-за чего после ее смерти в Японии начали активно говорить о проблеме кибербуллинга и приняли соответствующий закон.

В свое время закон вызвал немало споров: его сторонники утверждали, что кибербуллинг и запугивания через Интернет должны наказываться; противники утверждали, что закон помешает критиковать власти и помешает свободе слова.

Главная проблема — трактовка термина «оскорбление», ведь закон никак его не объясняет. Фактически, это решение остается на совести судьи, рассматривающего конкретное дело.

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