Переход в ХХ век. Как правительство целой страны из-за хакерских действий осталось без интернета почти на месяц 5 января, 07:03 Эксклюзив NV Вануату — тихоокеанское государство с населением чуть более 300 тыс. человек, расположенное на 83 островах (Фото:Seiji Seiji/Unsplash)

Небольшая островная страна Вануату была вынуждена бороться с последствиями кибератаки, полностью отключившей местное правительство от интернета.

«Если вы выключите интернет у правительства… это повлияет на все», — говорит Джинни Стайн, австралийская журналистка и консультант по коммуникациям, годами жившая в Порт-Вили, столице Вануату. Недавно женщина покинула эту страну, и это был довольно сложный квест, признается она.

Видео дня

Дело в том, что весь ноябрь 2022 правительство Вануату разбиралось с глобальной проблемой — из-за возможной хакерской атаки отключились все правительственные службы и сервисы. В онлайне нельзя было решать абсолютно ничего — ни восстановить права, ни уплатить налоги, ни получить заработную плату, ни проверить паспортные данные.

Страна лишилась любой возможности координировать действия министров, рядовых чиновников и обычных людей, которые обращались за помощью. Фактически, все электронные почты и сайты с доменом gov.vu впали в анабиоз.

