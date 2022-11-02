Технологии и высказывания Илона Маска превращаются в геополитические инструменты. Что за этим стоит? 2 ноября, 21:15 Эксклюзив НВ Илон Маск все активнее высказывает свое мнение о международной политике (Фото:REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

За последние несколько недель Илон Маск собрал на себе очень много внимания. Речь не только о покупке Twitter и новостей о том, как теперь будет жить платформа, но и участившиеся геополитические заявления миллионера.

Илон Маск уже давно заработал себе репутацию веселого бизнесмена, который одним твитом может перевернуть рынок акций, заработать себе миллионный штраф и одновременно с этим менять целые индустрии.

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Кажется, ему этого мало. В последнее время Маск активно повышает ставки — сначала он решил купить одну из самых больших социальных сетей, после чего начал активно высказывать свое мнение о геополитике и том, как должен быть устроен наш мир.

В этом нет ничего необычного — в конце концов, каждый из нас имеет собственное мнение о происходящих в мире событиях, в том числе и миллиардеры. Однако Маск обладает гигантским влиянием в соцсетях, а его мнение влияет на то, как думают миллионы боготворящих его читателей в Twitter. Поэтому нам стоит следить за тем, что он говорит и, самое главное, пытаться предугадать причины и последствия его высказываний.

