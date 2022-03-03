Сервисы Google работают с затруднениями. Доступ ко многим сайтам ограничен

3 марта, 13:51
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Сервисы Google работают в Украине с перебоями (Фото:Downdetector)

Сервисы Google работают в Украине с перебоями (Фото:Downdetector)

Украинские пользователи отмечают сбои в работе сервисов Google. Это отражается на работе многих сайтов.

Проблемы проявляются по-разному — плохо работает поиск, Youtube, Google Maps и Gmail. Доступ к ним или пропадает полностью, или работает с перебоями — страницы грузятся, но медленно.

О проблемах в работе сервисов Google сообщают также из-за границы. Также о них свидетельствует информация сайта Downdetector.

Некоторые пользователи также отмечают, что испытывают проблемы в работе Telegram.

Причина сбоев на данный момент неизвестна. Материал будет дополняться по мере поступления информации.

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