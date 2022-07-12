Развели как котят. Индийские фермеры организовали фейковый турнир по крикету, на который делали ставки россияне 12 июля, 16:00 Игры показывали в прямом эфире на Youtube (Фото:Times of India)

Группа мошенников из Индии устроила фальшивый турнир по крикету, на который россияне делали ставки.

В течении двух недель фермеры транслировали «турнир» в прямом эфире на Youtube и даже создали Telegram-канал с обзорами и новостями об играх. Там же свои ставки делали жители Москвы, Воронежа и Твери.

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Для убедительности, фермеры установили пять камер, сделали освещение поля и даже добавили звуковые эффекты, которые имитировали шум болельщиков. Трансляция игр проходила в прямом эфире с фирменной графикой Индийской Премьер-лиги по крикету и логотипом канала BBC.

Один из участников аферы взял на себя роль индийского комментатора крикета Харши Бхогла. Позднее сам комментатор и рассказал о «турнире» в Twitter.

Фейковые игры проходили на ферме в деревне Гуджарат, а игроками были 21 фермер и один безработный подросток. Каждый из них получал по 400 рупий (приблизительно 5 долларов) за матч.

Один из организаторов аферы постоянно передавал судье информацию о ставках. После этого судья показывал игрокам, как именно они должны отыграть, чтобы большинство ставок не сыграло.

Полиция задержала четырех организаторов во время «четвертьфинала» турнира. На тот матч россияне поставили около $3800.

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