Facebook слил личную переписку девушки. Теперь ее судят за аборт 11 августа, 20:03 Эксклюзив НВ Facebook передал следователям личную переписку матери и дочери, где они, среди прочего, обсуждали детали аборта (Фото:grinvalds / depositphotos)

Семнадцатилетнюю Селесту Берджесс из американского города Норфолк, штат Небраска, обвиняют в незаконном совершении аборта. Главным доказательством в деле является ее личная переписка с матерью, которую полиции предоставил Facebook.



24 июня Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда 1973 года, согласно которому аборты были легализованы по всей стране. Таким образом, каждый из американских штатов теперь может запретить или ограничить право женщин на аборт.

Видео дня

Сразу после этого 13 штатов приняли так называемые триггерные законы, которые автоматически запрещают аборты после решения Верховного суда. Ожидается, что половина штатов введет новые ограничения или запреты на процедуру аборта.

Это надолго стало одной из важнейших тем в стране — СМИ обсуждали историческое решение, а противники абортов радовались тому, что справедливость, по их мнению, восторжествовала.

Недавно Америку всколыхнул инцидент, который подчеркивает как абсурдность таких запретов, так и доминирующее положение технических компаний, которые получают слишком много конфиденциальной информации и используют ее как им заблагорассудится. Дело Селесты Берджесс может стать одним из первых, в котором полицейские получили доступ к личной переписке в Facebook и использовали ее против подсудимой.

Так, аборты вновь становятся незаконными в некоторых штатах США. А технологические компании теперь могут помогать правоохранителям искать «преступниц».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.