Деньги давай! Facebook разрабатывает свою криптовалюту

Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить деньги в приложении WhatsApp.

Новинка будет ориентирована на рынок Индии и других развивающихся стран, сообщает агентство Bloomberg.

Компания разрабатывает StableCoin - тип цифровой валюты, привязанной к доллару США, говорят люди, которые просили не называть их имени при обсуждении внутренних планов Facebook. Соцсеть далека от того, чтобы выпустить криптовалюту, потому что она все еще работает над стратегией, включая план для депозитарных активов или регулярных валют, которые будут использоваться для защиты стоимости StableCoin.

Уже давно ожидается, что Facebook сделает шаг в сфере финансовых услуг после того, как в 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для запуска своего приложения Messenger. В мае Маркус стал руководителем инициативы по блокчейну, которая публично не обсуждалась в деталях.

По словам сотрудников LinkedIn, Facebook наняла новых сотрудников и теперь в ее блокчейн-группе насчитывается около 40 человек

"Как и многие другие компании, Facebook изучает, как можно использовать возможности технологии блокчейна. Эта новая небольшая команда изучает множество различных приложений. Больше мы ничего сказать не можем", — заявил представитель компании.

WhatsApp, зашифрованное приложение для мобильных сообщений, которое принадлежит Facebook, пользуется популярностью в Индии и насчитывает там более 200 миллионов пользователей. Страна также лидирует в мире по денежным переводам - ​​в 2017 году люди отправили домой в Индию $69 миллиардов. В Facebook высоко оценивают перспективы роста на втором крупнейшем рынке интернет-пользователей после Китая.