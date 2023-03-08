Цензура или нет? В Украине заработала система блокировки интернет-ресурсов — мы разобрались, что это такое 8 марта, 20:03 Эксклюзив NV Новая система, автоматически блокирующая фишинговые ресурсы, оказалась в эпицентре скандала — ее успели назвать «троянским конем», а российская пропаганда разнесла месседж о страшной цензуре в Украине. (Фото:Коллаж НВ)

До второго марта украинские интернет-провайдеры должны были установить систему, которая каждые 15 минут автоматически загружает на сервер провайдера т.н. стоп-лист — список сайтов, доступ к которым будет запрещен. В СНБО называют систему спасением от интернет-мошенников, однако есть опасения, что это может стать первым шагом к онлайн-цензуре.



Да, в Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) назвали новую систему «троянским конем».

Паникой уже воспользовалась и российская пропаганда, активно распространяющая сообщения о страшной цензуре, «утопии Оруэлла» и СБУ, следящим за каждым шагом украинцев в интернете.

Видео дня

Систему запустил Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Национальным банком Украины (НБУ).

В заявлении последних утверждается, что проект будет использоваться исключительно для противодействия мошенничествам в финансовом секторе. Утверждается, что система будет использоваться исключительно для блокировки фишинговых сайтов, посредством которых злоумышленники получают доступ к банковским счетам граждан.

«В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, для сравнения — в 2021 году эта цифра была на порядок меньше. Это побудило Национальный банк ввести меру противодействия вредоносным сайтам. Его внедрение будет способствовать усилению киберзащиты финансовой системы, позволит обезопасить украинцев от аферистов, а в будущем — уменьшить количество фишинговых атак и в целом объемы финансового мошенничества в Украине», — говорит заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

По мнению специалистов из ИнАУ, если к этой системе получат доступ российские хакеры, они смогут заблокировать в Украине доступ и к другим сайтам. Кроме того, в Ассоциации отмечают, что информация о каждом пользователе, пытавшемся перейти на заблокированный ресурс, «автоматически фиксируется и передается в соответствующие государственные органы».

На самом деле, это не первая подобная практика блокирования фишинговых интернет-ресурсов в Украине. К примеру, 27 февраля Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) выпустил распоряжение по блокированию 709 доменных имен, связанных с азартными играми и онлайн-казино. Блокировка производится через DNS-серверы провайдеров интернет-ресурсов.

NV разобрался в работе системы — мы поговорили с представителями ИнАУ и НКЦК, посмотрели, как работает система изнутри, и объясняем, насколько все страшно.

Спойлер: не страшно, а скорее полезно.